Частые кошмары указали на преждевременную смерть

Частым ночным кошмарам сопутствует ускоренное старение и преждевременная смерть, выяснили ученые Имперского колледжа Лондона. Соответствующий доклад они представили на ежегодной конференции Европейского неврологического общества.

Исследователи на протяжении нескольких десятилетий наблюдали за группами детей и взрослых, оценивая темпы старения по теломерам — концевым участкам хромосом, которые защищают кодирующую ДНК от повреждения.

При каждом делении хромосомы чуть-чуть укорачиваются с концов. Рано или поздно теломеры становятся настолько короткими, что клетка уже не может делиться. Теломеры в этом качестве выступают маркерами возраста — чем они короче, тем старше организм.

Однако теломеры также способны укорачиваться под влиянием неблагоприятных факторов среды. Если теломеры укорачиваются слишком быстро, это указывает на ускоренное старение организма.

Ученые выяснили, что у тех, кто видел кошмары хотя бы раз в месяц, теломеры были короче, чем у тех, кому кошмары снились реже. Связь не зависела от возраста, пола, этнической принадлежности и психологического состояния участников эксперимента.

По оценке исследователей, у тех, кому кошмары снились хотя бы раз в неделю, вероятность умереть, не дожив до 70 лет, повышалась более чем в три раза. По кошмарам преждевременную смерть можно было предсказать надежнее, чем по курению или избыточному весу.

Специалисты объясняют это тем, что ночные кошмары повышают уровень стрессовых гормонов в организме, в итоге на уровне клеток ускоряется процесс старения. Кроме этого, частые кошмары ухудшают сон, что усиливает воспалительные процессы и приводит к хроническим заболеваниям.