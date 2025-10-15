НАВЕРХ
Песня Валерии вошла в лонг-лист «Грэмми»

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Валерия
Фото: © телеграм-канал Валерии

Песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап премии «Грэмми», сообщила сама певица. Это первый случай за всю историю конкурса, когда российская поп-песня может получить мировую музыкальную награду.

«Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», — написала Валерия в телеграм-канале.

Дальнейшая судьба сингла на премии зависит от голосования академиков «Грэмми», отметила артистка.

«Грэмми» — самая престижная награда в музыкальном мире, аналог «Оскара». Вручается с 1958 года. Сейчас в ней 30 областей разных жанров. Из советских и российских музыкантов премию получали пианиств Святослав Рихтер, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, дирижер Мстислав Ростропович, пианист и дирижер Владимир Ашкенази, скрипачи Максим Венгеров и Юрий Башмет.

Культгид #Музыка
