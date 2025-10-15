НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость золота побила исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
154 0
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость золота 15 октября достигла рекордных 4,2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Золото дорожает до новых рекордных уровней на фоне повышения интереса инвесторов к защитным активам после возобновления торговых разногласий между США и Китаем. В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) 15,5 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social ранее анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме этого, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для критически важного софта.

Поддержку глобальному рынку драгоценных металлов также оказывают ожидания того, что Федеральная резервная система США на октябрьском заседании понизит процентную ставку.

Инвесторы рассматривают золото как средство защиты капитала в периоды геополитических и экономических потрясений. С начала 2025 года биржевые цены на драгоценный металл выросли почти на 60%.

Почему платина ценится больше золота
Еще по теме
Селедка в России за год подорожала почти на треть
Ключевая ставка снизится или повысится в октябре
Нобелевскую премию по экономике дали за «созидательное разрушение»
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (0)
Картина дня
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
Стоимость золота побила исторический рекорд
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
Погода в России перешла в зимний режим
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России