Стоимость золота побила исторический рекорд

Стоимость золота 15 октября достигла рекордных 4,2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Золото дорожает до новых рекордных уровней на фоне повышения интереса инвесторов к защитным активам после возобновления торговых разногласий между США и Китаем. В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) 15,5 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social ранее анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме этого, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для критически важного софта.

Поддержку глобальному рынку драгоценных металлов также оказывают ожидания того, что Федеральная резервная система США на октябрьском заседании понизит процентную ставку.

Инвесторы рассматривают золото как средство защиты капитала в периоды геополитических и экономических потрясений. С начала 2025 года биржевые цены на драгоценный металл выросли почти на 60%.