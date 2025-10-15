НАВЕРХ
Сколько организм восстанавливается после курения

Источник:
Sibnet.ru
Сигарета
Фото: © Sibnet.ru
Полное восстановление организма после отказа от курения занимает около года, но уже через двое суток улучшаются обоняние и вкус, рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова.

Первые плюсы отказа от курения человек физически не почувствует. Но уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, а через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормального.

Через 48 часов улучшаются обоняние и вкус, а через 72 часа легкие начинают очищаться от слизи. За год, по данным врача, нормализуются функции легких, сердечно-сосудистой системы и иммунной системы.

Но эти изменения в полной мере происходят при безоговорочном отказе от курения, без эпизодических срывов даже на несколько дней.

Почему бросить курить трудно

Сложно бросить курить по двум основным причинам. Первая — физиологическая зависимость. Никотин воздействует на центральную нервную систему, вызывая выброс дофамина — гормона удовольствия, и организм привыкает к этому эффекту, объяснила Красикова.

Вторая — психологическая привязанность к курению. Привычка становится частью повседневной рутины, ритуалом, связанным с определенными ситуациями или эмоциями. Например, многим сложно представить начало дня без утренней сигареты или стрессовые ситуации без возможности «расслабиться» за счет курения.

Вейпы против обычных сигарет: что хуже

Как бросить курить

По мнению терапевта, лучше всего отвлекаться от курения жевательной резинкой, леденцами или просто стаканом воды.

Также полезно найти новые хобби или занятия, благодаря которым мысли о сигаретах не будут постоянно преследовать.

В первые дни без дозы никотина человека накрывает абстинентный синдром, появляются дискомфорт, тревога и раздражительность. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что за 3-4 недели организм адаптируется к отсутствию никотина, и физическая зависимость ослабевает. Нужно настроиться на этот период и в трудные минуты поддерживать себя мыслями, что страдания временны.

После этого наступает второй этап — борьба с психологической зависимостью. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет, в зависимости от индивидуальных особенностей и окружения. Если этап затянулся, можно обратиться за помощью к психологу.

Важно предупредить курящее окружение и попросить уважительно относиться к решения отказаться от сигарет. Курящие приятели должны постараться не провоцировать собственным примером.

Кому-то мешает страх проблем со здоровьем, например, набора веса после отказа от курения. изменения На самом деле прямой связи нет. Виной этому явлению распространенный метод борьбы с зависимостью — замещение сигарет едой. Люди начинают потреблять больше калорий, пытаясь «заглушить» тягу к никотину. Также у некоторых людей после отказа от курения замедляется обмен веществ, что при неправильном питании тоже способствует набору веса.  

