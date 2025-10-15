Полное восстановление организма после отказа от курения занимает около года, но уже через двое суток улучшаются обоняние и вкус, рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова.

Первые плюсы отказа от курения человек физически не почувствует. Но уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, а через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормального.

Через 48 часов улучшаются обоняние и вкус, а через 72 часа легкие начинают очищаться от слизи. За год, по данным врача, нормализуются функции легких, сердечно-сосудистой системы и иммунной системы.

Но эти изменения в полной мере происходят при безоговорочном отказе от курения, без эпизодических срывов даже на несколько дней.

Почему бросить курить трудно

Сложно бросить курить по двум основным причинам. Первая — физиологическая зависимость. Никотин воздействует на центральную нервную систему, вызывая выброс дофамина — гормона удовольствия, и организм привыкает к этому эффекту, объяснила Красикова.

Вторая — психологическая привязанность к курению. Привычка становится частью повседневной рутины, ритуалом, связанным с определенными ситуациями или эмоциями. Например, многим сложно представить начало дня без утренней сигареты или стрессовые ситуации без возможности «расслабиться» за счет курения.

Как бросить курить

По мнению терапевта, лучше всего отвлекаться от курения жевательной резинкой, леденцами или просто стаканом воды.

Также полезно найти новые хобби или занятия, благодаря которым мысли о сигаретах не будут постоянно преследовать.

В первые дни без дозы никотина человека накрывает абстинентный синдром, появляются дискомфорт, тревога и раздражительность. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что за 3-4 недели организм адаптируется к отсутствию никотина, и физическая зависимость ослабевает. Нужно настроиться на этот период и в трудные минуты поддерживать себя мыслями, что страдания временны.

После этого наступает второй этап — борьба с психологической зависимостью. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет, в зависимости от индивидуальных особенностей и окружения. Если этап затянулся, можно обратиться за помощью к психологу.

Важно предупредить курящее окружение и попросить уважительно относиться к решения отказаться от сигарет. Курящие приятели должны постараться не провоцировать собственным примером.

Кому-то мешает страх проблем со здоровьем, например, набора веса после отказа от курения. изменения На самом деле прямой связи нет. Виной этому явлению распространенный метод борьбы с зависимостью — замещение сигарет едой. Люди начинают потреблять больше калорий, пытаясь «заглушить» тягу к никотину. Также у некоторых людей после отказа от курения замедляется обмен веществ, что при неправильном питании тоже способствует набору веса.