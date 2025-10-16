НАВЕРХ
Фильм «Лермонтов» выходит в российский прокат

Sibnet.ru
кадр из фильма "Лермонтов" (реж. Бакур Бакурадзе)
Фото: © кинокомпания «Вольга»

Байопик «Лермонтов» о последнем дне жизни великого поэта стартует в российском прокате. Зрителям советуют запастись терпением, чтобы в полной мере погрузиться в историю.

Михаила Лермонтова в фильме Бакура Бакурадзе сыграл стендап-комик Илья Озолин, это его дебют в большом кино. Роль Николая Мартынова воплотил Евгений Романцов, известный по фильмам «Зоя», «Петровы в гриппе» и сериалу «Перевал Дятлова», где он сыграл молодого Бориса Ельцина.

Режиссер оставил за кадром хрестоматийные факты лермонтовской биографии и даже причину ссоры поэта с близким другом, которая в итоге закончилась дуэлью. 105 минут хронометража посвящены только последнему дню его жизни: с утра и до рокового выстрела у подножья горы Машук.

Критики, посмотревшие картину, отмечают блестящую работу оператора Павла Фоминцева («Разжимая кулаки»), а также неспешный и даже тягучий темпоритм картины, который сможет выдержать не каждый зритель. Тем же, кто сумеет принять неторопливость повествования, обещают эмоции, которые способно подарить лишь настоящее искусство.

