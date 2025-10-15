Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюгге вспомнил советский анекдот
про Lada и холодильник, комментируя поставки истребителей F-35 и
систем ПВО Patriot на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.
«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция (покупателя): утром или днем? — Какая разница? — Ну, днем привезут холодильник», — приводит Clash Report рассказанный Рюгге анекдот в социальной сети X.
По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot». Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Рюгге не понял смысла анекдота. «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в телеграм-канале.
Этот анекдот немного иначе рассказывал 40-й президент США Рональд Рейган:
«В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет простоять в очереди. И вот покупатель приходит, вносит аванс, и служащий ему говорит:
— Все, приходите за вашей машиной через десять лет.
— Утром или днем?
— Это же через десять лет, какая разница?
— Да утром ко мне придет сантехник».