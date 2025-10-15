Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюгге вспомнил советский анекдот про Lada и холодильник, комментируя поставки истребителей F-35 и систем ПВО Patriot на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция (покупателя): утром или днем? — Какая разница? — Ну, днем привезут холодильник», — приводит Clash Report рассказанный Рюгге анекдот в социальной сети X.

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot». Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Рюгге не понял смысла анекдота. «Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова в телеграм-канале.

Этот анекдот немного иначе рассказывал 40-й президент США Рональд Рейган:

«В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет простоять в очереди. И вот покупатель приходит, вносит аванс, и служащий ему говорит:

— Все, приходите за вашей машиной через десять лет.

— Утром или днем?

— Это же через десять лет, какая разница?

— Да утром ко мне придет сантехник».