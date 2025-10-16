Что такое и как появилась лотерея «Русское лото»

Первый тираж «Русского лото» вышел в эфир 16 октября 1994 года. С тех пор бинго-лотерея, придуманная на основе популярной семейной игры, проводит розыгрыши еженедельно.

Всего через год после создания лотереи трансляция розыгрышей набрала огромную популярность — она обогнала по зрительскому вниманию «Санта-Барбару» и немного уступила рекордсмену телеэкрана «Рабыне Изауре». А появлением в России бинго-лотереи жители обязаны первому легальному советскому миллионеру Артему Тарасову.

Звездные 90-е

Артем Тарасов в начале 1990-х жил в Лондоне и заинтересовался популярном на Западе формате телевикторин. Тарасов перенес шоу на российскую почву. Пилотный выпуск «Русского лото» показали 9 августа 1994 года на «1 канале Останкино».

Первыми игроками стали звезды — Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие. Проданных билетов не было, поэтому звезды сыграли в обычное лото. Вначале организаторы не продавали, а раздавали билеты на улице и в публичных местах, чтобы вовлечь публику.

Первый официальный тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года. Ведущими стали эстрадные артисты Сергей Дитятев и Валерий Москалев, но с восьмого тиража их сменил близкий друг Тарасова Михаил Борисов, которого сначала пригласили на передачу в качестве режиссера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как выбрать выигрышный билет

В 1995 году состоялся «космический тираж», в нем участвовали российские космонавты с МКС, которым передали билеты на грузовом корабле. Один из них, Владимир Дежуров, выиграл 115 рублей, и получил выигрыш после возвращения на Землю.

Популярность шоу была такой, что в начале 1996 года Михаил Борисов выступил с новогодним поздравлением, его показали сразу после обращения тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Борисов оставался бессменным ведущим до своей смерти в 2020 году.

Сейчас ТВ-розыгрыши лотереи ведут шоумен Вячеслав Макаров и актер Роман Юнусов.

Миллиардеры

Первый лотерейный миллиардер появился в России 1 января 2020 года, им стала жительница Московской области Надежда Бартош. Она периодически покупала билеты к праздникам. К этому Новому году она также купила десяток, но выиграл билет, который ей подарила дочь на день рождения.

Миллард выигрывали еще дважды. В 2023 году повезло слесарю из Нижнего Новгорода Александру Земскову. Третий выигрыш в начале 2024 года достался семье из Тюмени — токарю Юрию Семенову и его жене Светлане, работающей логопедом.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами стали Министерство финансов и Министерство спорта. Проводятся розыгрыши под государственным контролем налоговой службы. Доходы от игры, в частности, расходуются на развитие спорта и физкультуры.

С 3 июля 2024 года «Русское лото» стало выходить дважды в неделю: по воскресеньям в эфире НТВ и по средам на своем сайте.