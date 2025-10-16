НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что такое и как появилась лотерея «Русское лото»

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Русское лото
Фото: © «Столото»
Первый тираж «Русского лото» вышел в эфир 16 октября 1994 года. С тех пор бинго-лотерея, придуманная на основе популярной семейной игры, проводит розыгрыши еженедельно.

Всего через год после создания лотереи трансляция розыгрышей набрала огромную популярность — она обогнала по зрительскому вниманию «Санта-Барбару» и немного уступила рекордсмену телеэкрана «Рабыне Изауре». А появлением в России бинго-лотереи жители обязаны первому легальному советскому миллионеру Артему Тарасову. 

Звездные 90-е

Артем Тарасов в начале 1990-х жил в Лондоне и заинтересовался популярном на Западе формате телевикторин. Тарасов перенес шоу на российскую почву. Пилотный выпуск «Русского лото» показали 9 августа 1994 года на «1 канале Останкино». 

Первыми игроками стали звезды — Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие. Проданных билетов не было, поэтому звезды сыграли в обычное лото. Вначале организаторы не продавали, а раздавали билеты на улице и в публичных местах, чтобы вовлечь публику.   

Первый официальный тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года. Ведущими стали эстрадные артисты Сергей Дитятев и Валерий Москалев, но с восьмого тиража их сменил близкий друг Тарасова Михаил Борисов, которого сначала пригласили на передачу в качестве режиссера. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать выигрышный билет

В 1995 году состоялся «космический тираж», в нем участвовали российские космонавты с МКС, которым передали билеты на грузовом корабле. Один из них, Владимир Дежуров, выиграл 115 рублей, и получил выигрыш после возвращения на Землю. 

Популярность шоу была такой, что в начале 1996 года Михаил Борисов выступил с новогодним поздравлением, его показали сразу после обращения тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Борисов оставался бессменным ведущим до своей смерти в 2020 году. 

Сейчас ТВ-розыгрыши лотереи ведут шоумен Вячеслав Макаров и актер Роман Юнусов.

Миллиардеры

Первый лотерейный миллиардер появился в России 1 января 2020 года, им стала жительница Московской области Надежда Бартош. Она периодически покупала билеты к праздникам. К этому Новому году она также купила десяток, но выиграл билет, который ей подарила дочь на день рождения.

Миллард выигрывали еще дважды. В 2023 году повезло слесарю из Нижнего Новгорода Александру Земскову. Третий выигрыш в начале 2024 года достался семье из Тюмени — токарю Юрию Семенову и его жене Светлане, работающей логопедом.

Нейросеть помогла сорвать лотерейный джекпот

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами стали Министерство финансов и Министерство спорта. Проводятся розыгрыши под государственным контролем налоговой службы. Доходы от игры, в частности, расходуются на развитие спорта и физкультуры. 

С 3 июля 2024 года «Русское лото» стало выходить дважды в неделю: по воскресеньям в эфире НТВ и по средам на своем сайте.

Еще по теме
Почему люди регулярно икают
Сколько организм восстанавливается после курения
Частые кошмары указали на преждевременную смерть
Российские ученые научили ИИ переводить древнеегипетские тексты
смотреть все
Жизнь #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
17
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее