Российские ученые научили ИИ переводить древнеегипетские тексты

Российские ученые создали ИИ-технологию для перевода текстов, написанных древнеегипетскими иероглифами. Модель обучалась, используя самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами, сообщил Институт искусственного интеллекта AIRI.

Древнеегипетские иероглифы значительно сложнее распознать, чем обычный алфавит. ИИ должен освоить сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи. Точность работы модели оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ отмечает РИА Новости.

Такая разработка в мобильном приложении позволит посетителям музеев самостоятельно переводить тексты с древнеегипетских артефактов. Также ИИ помогает ученым улучшить процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам облегчит изучение языка.



