НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российские ученые научили ИИ переводить древнеегипетские тексты

Источник:
РИА Новости
158 0

Российские ученые создали ИИ-технологию для перевода текстов, написанных древнеегипетскими иероглифами. Модель обучалась, используя самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами, сообщил Институт искусственного интеллекта AIRI.

Древнеегипетские иероглифы значительно сложнее распознать, чем обычный алфавит. ИИ должен освоить сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи. Точность работы модели оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ отмечает РИА Новости.

Такая разработка в мобильном приложении позволит посетителям музеев самостоятельно переводить тексты с древнеегипетских артефактов. Также ИИ помогает ученым улучшить процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам облегчит изучение языка.

Доказано внеземное происхождение украшений Тутанхамона. ФОТО

Еще по теме
Мозг человека «изучает» родной язык еще до рождения
Почему женщины живут дольше мужчин
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Почему стекло хрупкое
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
Погода в России перешла в зимний режим
Власти задумались об отсрочке повышения утильсбора
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России