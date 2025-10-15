НАВЕРХ
Трамп посмертно наградил политика Чарли Кирка медалью Свободы

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого правого политика Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он вручил награду вдове погибшего Эрике Кирк.

«Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения», — заявил Трамп. Президент наградил Чарли Кирка 14 октября — в день рождения политика, которому бы исполнилось 32 года.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября, во время мероприятия в Университете долины Юта. После ранения в шею Кирк умер в больнице. Кирк был сторонником Республиканской партии и Трампа. На прощании с активистом присутствовали, в том числе, Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск.

