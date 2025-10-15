Как появились самые известные обои Windows

Снимок покрытого зеленой травой холма под голубым, почти безоблачным небом сделал американский фотограф Чарльз О’Риэр в 1996 году. Спустя пять лет кадр украсил обои Windows XP, а его автор получил крупный гонорар.
История появления обоев рабочего стола «Безмятежность» (Bliss) такова: 55-летний бывший фотограф журнала National Geographic ехал на машине по 121 шоссе в Калифорнии и увидел пейзаж — холм после сильного дождя, покрытый яркой зеленой травой, и чистое голубое небо с красивыми белыми облаками.
Фотограф остановился и сделал несколько снимков на среднеформатную камеру Mamiya RZ67 и пленку Fujifilm’s Velvia. Позже он передал права на эти фотографии стоковому агентству Westlight, которое затем поглотила принадлежащая Биллу Гейтсу компания Corbis.
В 2000 году права на тот самый снимок приобрела Microsoft, которая готовилась к выпуску своей новой операционки Windows XP. По неофициальным данным, автор получил за это фото более 100 тысяч долларов – один из самых крупных гонораров, когда-либо выплаченных фотографу.
Холм, который запечатлел О’Риэр, используется для выращивания винограда, но в начале 90-х местные виноградники выкорчевали из-за поразивших их насекомых-вредителей – виноградной филлоксеры. Позже это место снова стало пригодно для выращивания винограда.
Точные координаты этого места: 38.250124,-122.410817. Google-карты определяют его как холм «Безмятежность Windows XP».