Как появились самые известные обои Windows

Источник:
Sibnet.ru
Фото: Charles O'Rear / Fair use

Снимок покрытого зеленой травой холма под голубым, почти безоблачным небом сделал американский фотограф Чарльз О’Риэр в 1996 году. Спустя пять лет кадр украсил обои Windows XP, а его автор получил крупный гонорар.

История появления обоев рабочего стола «Безмятежность» (Bliss) такова: 55-летний бывший фотограф журнала National Geographic ехал на машине по 121 шоссе в Калифорнии и увидел пейзаж — холм после сильного дождя, покрытый яркой зеленой травой, и чистое голубое небо с красивыми белыми облаками.

Фотограф остановился и сделал несколько снимков на среднеформатную камеру Mamiya RZ67 и пленку Fujifilm’s Velvia. Позже он передал права на эти фотографии стоковому агентству Westlight, которое затем поглотила  принадлежащая Биллу Гейтсу компания Corbis.

Чарльз О’Риэр на том же месте спустя несколько лет
Фото: © @modernarxhive

В 2000 году права на тот самый снимок приобрела Microsoft, которая  готовилась к выпуску своей новой операционки Windows XP. По неофициальным данным, автор получил за это фото более 100 тысяч долларов – один из самых крупных гонораров, когда-либо выплаченных фотографу.

Холм, который запечатлел О’Риэр, используется для выращивания винограда, но в начале 90-х местные виноградники выкорчевали из-за поразивших их насекомых-вредителей – виноградной филлоксеры. Позже это место снова стало пригодно для выращивания винограда.

Тот же холм, снятый в июле 2017 года
Фото: Exoplanetaryscience / CC0

Точные координаты этого места: 38.250124,-122.410817. Google-карты определяют его как холм «Безмятежность Windows XP».

Хайтек #Софт
