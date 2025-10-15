Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Рядовая новость о перестановках стала резонансной, когда появилось видео, где Федорищев выражается матом.

«Уволен, ***** (нафиг)», — говорит Федорищев, хлопая Жидкова по плечу, на видео, которое разошлось по телеграм-каналам.

На записи чиновники обсуждали некий камень. В более полной версии проясняется, что речь идет о неудовлетворительном состоянии памятного камня, на месте которого будет памятника участникам Великой Отечественной войны.

Федорищев в своих соцсетях сначала сообщил, что отставка главы района связана с неудовлетворительной работой муниципальных властей при реконструкции ключевых объектов района — дома культуры, школы и других инфраструктурных проектов.

Позже он объяснил, что увидел «на задворках школы, в осенней грязи», камень с разбитой мемориальной табличкой.

«Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — заявил губернатор.

Жидков занимал пост главы Кинельского района с 2020 года. До этого в течение пяти лет он работал в должности первого замглавы района. После увольнения он признался телеграм-каналу Mash, что ему обидно и он не понимает причин своей отставки.