Росздравнадзор установит контроль за назначением врачами БАДов

Правительство обязало Росздравнадзор контролировать соблюдение требований, связанных с назначением врачами биологически активных добавок (БАДов). Такое право появилось у врачей с 1 сентября.

Новый пункт о соблюдении медиками и медорганизациями «требований, связанных с назначением биологически активных добавок» внесен в положение о федеральном государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, пишет ТАСС.

В сентябре в России вступил в силу закон, разрешающий медикам прописывать БАДы, но только зарегистрированные в стране и строго при наличии медицинских показаний. Врачам запрещено договариваться с производителями БАДов рекомендовать добавки пациентам и получать образцы от компаний.

При этом требования к качеству и безопасности БАДов, которые назначает врач примут на раньше марта 2026 года. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минздрав.

БАДы – это природные или идентичные им биологически активные вещества, предназначенные для приема в виде таблеток, капсул и т. д., или введения в состав продуктов. В России БАДы считаются пищевыми продуктами, а не лекарственными препаратами. БАДы являются дополнительным источником пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот и других веществ.