Почему женщины живут дольше мужчин

Женщины в среднем живут дольше мужчин, при этом явление наблюдается не только у людей, но и многих животных. Например, в России разрыв в средней продолжительности жизни у полов составляет около десяти лет (78 лет у женщин, 68 лет у мужчин).

Исследование Max Planck Institute показало, что среди млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше. Однако у птиц чаще наблюдается обратная картина — самцы имеют преимущество по продолжительности жизни.

Причины этого явления до конца не известны, однако большинство ученых объясняют различие хромосомами: у млекопитающих самки имеют две X-хромосомы, а самцы — X и Y, что дает женщинам и самкам животных генетическое преимущество в защите от вредных мутаций.

Еще один фактор — гормоны. Данные показывают, что иммунная система у женщин работает лучше, чем у мужчин. Мужской половой гормон тестостерон частично подавляет работу иммунной системы, в итоге мужчины гораздо хуже справляется с инфекциями.

Важную роль играют различия в поведении полов. Женщины в среднем меньше курят и употребляют меньше алкоголя, чем мужчины. Они также более осторожны и лучше заботятся о своем здоровье.

Большинство исследователей полагают, что большая продолжительность жизни у женщин вызвана комбинацией целого ряда факторов. Некоторые связаны с генами и гормонами, а другие — с опасным или вредным поведением мужчин.