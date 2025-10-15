НАВЕРХ

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и снова победила по буллитам

Источник:
Sibnet.ru
90 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» на выезде переиграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибиряки отыгрались с 0:2 и победили по буллитам со счетом 3:4.

Матч в Астане складывался для новосибирской команды непросто — по итогам первого периода счет на табло был 2:0 в пользу хозяев. Однако во втором периоде «Сибирь» забросила сразу три шайбы в ворота «Барыса».

Сначала Владимир Ткачев выиграл борьбу на пятаке и переправил шайбу в ворота, а затем Владислав Кара и Скотт Уилсон с разницей менее минуты вывели «Сибирь» вперед. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счет благодаря голу Райли Уолша.

Новосибирцы выстояли в меньшинстве в овертайме и оказались сильнее в серии послематчевых бросков благодаря успешной попытке Уилсона и безупречной игре Антона Красоткина. Для «Сибири» это шестая победа в шести буллитных сериях в текущем сезоне.

После победы «Сибирь» набрала 14 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Теперь 16 октября новосибирцы на домашнем льду примут казанский «Ак Барс».

Еще по теме
«Авангард» и «Трактор» устроили голевое безумие
Состав ХК «Сибирь» пополнил нападающий Иван Чехович
«Сибирь» пятый раз в сезоне победила по буллитам
«Сибирь» проиграла «Ладе» из‑за «простецких» ошибок
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США
Власти задумались об отсрочке повышения утильсбора
Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы
Продажу алкоголя на Алтае ограничат в будни и запретят в выходные
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России