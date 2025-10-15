«Сибирь» отыгралась с 0:2 и снова победила по буллитам

Хоккейная «Сибирь» на выезде переиграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибиряки отыгрались с 0:2 и победили по буллитам со счетом 3:4.

Матч в Астане складывался для новосибирской команды непросто — по итогам первого периода счет на табло был 2:0 в пользу хозяев. Однако во втором периоде «Сибирь» забросила сразу три шайбы в ворота «Барыса».

Сначала Владимир Ткачев выиграл борьбу на пятаке и переправил шайбу в ворота, а затем Владислав Кара и Скотт Уилсон с разницей менее минуты вывели «Сибирь» вперед. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счет благодаря голу Райли Уолша.

Новосибирцы выстояли в меньшинстве в овертайме и оказались сильнее в серии послематчевых бросков благодаря успешной попытке Уилсона и безупречной игре Антона Красоткина. Для «Сибири» это шестая победа в шести буллитных сериях в текущем сезоне.

После победы «Сибирь» набрала 14 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Теперь 16 октября новосибирцы на домашнем льду примут казанский «Ак Барс».