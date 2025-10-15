Энергетику будущего обсудят в России

Международный форум «Российская энергетическая неделя» стартует в Москве 15 октября, его участниками стали более 5 тысяч представителей из 85 стран, сообщил Росконгресс, выступающий организатором мероприятия.

Среди гостей — представители деловых и научных кругов, политики, эксперты. На форуме планируется обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом.

Также в программе форума нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии, цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Как заявили организаторы, главная цель форума — «развитие многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса».

Ожидается, что на форуме выступит президент Владимир Путин. В прошлом году в числе гостей форума были 28 министров иностранных правительств и 35 глав дипломатических ведомств. Завершится мероприятие 17 октября.