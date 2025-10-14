Новая функция появилась на «Госуслугах»

Возможность подключения доверенного контакта для защиты аккаунта заработала на «Госуслугах», сообщило Минцифры России в своем телеграм-канале.

«Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — отмечается в сообщении.

Воспользоваться такой функцией могут все пользователи старше 14 лет, однако стать доверенным контактом возможно только совершеннолетним россиянам. Они должны иметь подтвержденную запись на «Госуслугах», а в личном кабинете — паспортные данные.

Для подключения доверенного контакта в личном кабинете необходимо выбрать соответствующую опцию в разделе «Безопасность», затем нужно нажать на кнопку «Добавить» и указать имя контакта и номер его телефона, который должен быть привязан к «Госуслугам».

После этого необходимо отправить приглашение. Когда доверенный контакт его примет, данные о нем появятся в личном кабинете. Доверенному лицу будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля.