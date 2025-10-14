НАВЕРХ
США предрекли тектоническую катастрофу

Geoosphere
Крупнейшая тектоническая катастрофа грозит Северной Америке в случае землетрясения в так называемой зоне субдукции Каскадия. Выкладки ученых опубликованы журналом Geoosphere.

Сейсмологи опасаются, что землетрясение в этой зоне, где тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту, способно спровоцировать подземные толчки в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии.

Наблюдения показывают, что землетрясения в районе Каскадии сопровождаются сейсмическими событиями в зоне, где проходит Сан-Андреас. Так, все восемь крупнейших катаклизмов Каскадии вызывали схожие по мощности подземные толчки в «соседнем» разломе.

Разлом Сан-Андреас и зона субдукции Каскадия сходятся у мыса Мендосино — самой западной точки Калифорнии, примерно в 300 км к северу от Сан-Франциско. Плита Хуан-де-Фука растянута вдоль американских штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния.

При этом плиту Хуан-де-Фука окружают Тихоокеанская и Североамериканская плиты, которые оказывают на нее огромное давление, что может спровоцировать разрывы в наиболее слабых участках.

Последнее крупное землетрясение в Калифорнии с магнитудой 8 произошло в 1906 году. Эпицентр находился в окрестностях Сан-Франциско. В результате произошло смещение грунта в зоне длиной около 500 километров на севере разлома Сан-Андреас.

