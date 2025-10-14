НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Глава СПЧ призвал к запрету автомобильных номеров без триколора

Источник:
Sibnet.ru
193 2
Запорожец
Фото: © Sibnet.ru

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на автомобилистов, использующих госномера без российского флага, сообщила пресс-служба СПЧ.

Внимание Фадеева привлекло участившееся, по его мнению, использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание», — приводит пресс-служба письмо Фадеева главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По словам Фадеева, сейчас для госномеров действуют два ГОСТа — 1993 и 2018 годов. Председатель СПЧ предложил установить единый стандарт для них и дать водителям год на приведение номеров в соответствие. Он подчеркнул, что изменения не станут финансовой проблемой, учитывая «на каких автомобилях приходится видеть ГРЗ без триколора».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрава и СТС подорожали с 1 сентября

Фадеев отметил, что его предложение не касается номеров квадратной формы, которые устанавливают владельцы автомобилей японского и американского производства.

ГОСТ Р 50577-93, в котором прописаны требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств, не действует. Его заменил ГОСТ Р 50577-2018. В последний в конце 2024 года внесли изменение, в соответствии с которым «на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации».

Обновленный стандарт обязателен с 1 января 2025 года. Но те, кто зарегистрировал машину раньше этой даты и установил знаки без триколора, не должны их менять.

Еще по теме
Число работающих пенсионеров и предпенсионеров выросло на треть
Мужчина справил нужду на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане
Эксперт рассказала о пользе кнопочного телефона для детей
Павел Дуров написал пост о свободе интернета в свой день рождения
смотреть все
Жизнь #Общество #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп раскритиковал свое «ужасное» фото в Time
США предрекли тектоническую катастрофу
Глава СПЧ призвал к запрету автомобильных номеров без триколора
Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...