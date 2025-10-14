Глава СПЧ призвал к запрету автомобильных номеров без триколора

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на автомобилистов, использующих госномера без российского флага, сообщила пресс-служба СПЧ.

Внимание Фадеева привлекло участившееся, по его мнению, использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание», — приводит пресс-служба письмо Фадеева главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По словам Фадеева, сейчас для госномеров действуют два ГОСТа — 1993 и 2018 годов. Председатель СПЧ предложил установить единый стандарт для них и дать водителям год на приведение номеров в соответствие. Он подчеркнул, что изменения не станут финансовой проблемой, учитывая «на каких автомобилях приходится видеть ГРЗ без триколора».

Фадеев отметил, что его предложение не касается номеров квадратной формы, которые устанавливают владельцы автомобилей японского и американского производства.

ГОСТ Р 50577-93, в котором прописаны требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств, не действует. Его заменил ГОСТ Р 50577-2018. В последний в конце 2024 года внесли изменение, в соответствии с которым «на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации».

Обновленный стандарт обязателен с 1 января 2025 года. Но те, кто зарегистрировал машину раньше этой даты и установил знаки без триколора, не должны их менять.