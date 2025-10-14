Трамп раскритиковал свое «ужасное» фото в Time

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию, которую журнал Time поместил на обложку последнего номера, и назвал снимок «самой ужасной из всех».

«У меня "исчезли" волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению президента США, для фотографии неудачно подобран ракурс снизу: «Это очень плохой снимок, и он заслуживает того, чтобы его отозвали. Что они делают и почему?». При этом сама статья была «относительно хорошей».

Что Трамп маскирует на руках

Time в понедельник опубликовал обложку, посвященную роли Трампа в достижении соглашения Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

«Оставшиеся в живых израильские заложники, которые удерживались в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа вместе с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока», — говорилось в анонсе номера в X.