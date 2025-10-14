НАВЕРХ
Почему стекло хрупкое

«Элементы»
Хрупкость стекла обусловлена сложным строением его молекул. Стекло состоит из комплексов разных молекул, которые очень прочно связаны друг с другом, но если их нарушить, то они никогда не вернуться в прежнее состояние.

Даже микротрещина, возникшая в стекле, никогда не исчезнет, потому что комплексы молекул сближаются неправильным образом и никакой прочной связи не возникает. Если нагрузка на стекло, из-за которой появилась микротрещина, сохраняется, то трещина очень быстро увеличивается и стекло ломается, пишет журнал «Элементы».

При падении или ударе в точке касания возникает очень сильное напряжение, появится микротрещина, которая расширяется и стекло лопается. Хрупкость стекла также связана и наличием поверхностных и внутренних микродефектов, а также внутренним напряжением, возникшим из-за быстрого охлаждения расплава.

