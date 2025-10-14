Ключевая ставка снизится или повысится в октябре

Заседание совета директоров Центробанка России по ключевой ставке пройдет 24 октября. Большинство экспертов ожидают снижение ключевой ставки на один процентный пункт — до 16%. При этом есть аргументы в пользу сохранения ставки.

Прогноз на снижение ключевой ставки дали семь из девяти опрошенных «Известиями» аналитиков. Двое специалистов полагают, что Центробанк на октябрьском заседании сохранит ключевую ставку на уровне 17%.

В частности, управляющий директор «Риком-Траста» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что регулятор будет ориентироваться на инфляцию и динамику цен на нефтепродукты. Оба показателя в последние недели ускорили рост, на фоне которого шансы на снижение ставки падают.

По мнению представителя Института комплексных стратегических исследований Сергея Заверского, многое будет зависеть от курса рубля. Если он сохранится на текущих уровнях, регулятор продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики — ключевая ставка продолжит снижаться.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что негативным фактором для Банка России станет рост кредитования бизнеса, который ускоряется с начала осени. Эксперт Андрей Бархота связал возможное снижение ставки с замедлением инфляции.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии ТАСС предсказал, что Банк России снизит ключевую ставку до 16% в октябре, а затем еще на один процентный пункт на январском заседании — до 15%.

Аналитики отмечают, что при жестком сценарии, при котором ставка останется на прежнем уровне, экономический рост замедлится. Однако такой курс регулятора позволит людям с большими сбережениями заработать на высоких ставках по депозитам.

Что сказала Набиуллина

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор будет придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики. Глава ЦБ уточнила, что решения по ключевой ставке до конца 2025 года не предопределены.

Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, окончательное решение будет зависеть от ситуации в российской экономике — с инфляцией, кредитованием, инвестиционной активностью и рынком труда.