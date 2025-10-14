Трамп встретится с президентом Аргентины

Президент США Дональд Трамп 14 октября встретится с аргентинским коллегой Хавьером Милеем, переговоры анонсировал министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X.

Ранее американские власти приняли экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка — соглашение предусматривает валютный своп с Центральным банком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов, это должно предотвратить дальнейшее ослабление аргентинского песо.

Милей перед этим сообщил журналистам, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей. Южноамериканская страна столкнулась с резким падением курса национальной валюты.

Трамп неоднократно демонстрировал симпатии к аргентинскому коллеге, называя его «гением» и «настоящим патриотом». Показательно, что президент Аргентины стал первым мировым лидером, с кем Трамп встретился после своей победы на выборах.