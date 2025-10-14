НАВЕРХ
Что находится под Россией с обратной стороны Земли

Sibnet.ru
Земля — огромный шар. Таким образом, если мысленно прокопать гигантский туннель вглубь планеты, то можно из любой точки попасть в противоположную — например, из Северного полушария в Южное.

Если посмотреть на карту, что прямо «под» Россией должна находиться Антарктида. Однако на самом деле это не так — ведь «проекция» поверхности должна быть зеркальной. Если сопоставить широту и долготу, то «под» российской территорией окажется океан.

Например, проекция Москвы на обратную сторону Земли попадает между Новой Зеландией и большим Антарктическим полуостровом. Под Новосибирском — Тихий океан глубиной порядка 5 километров.

Только под Бурятией с противоположной стороны Земли находится обитаемая суша — Аргентина и Чили. Также на сушу попадает проекция некоторых районов Якутии — они находятся «над» Антарктидой.

Узнать точные координаты «антиподов» можно на специальном сайте Antipodesmap — достаточно указать точку на поверхности Земли, после чего сервис покажет противоположную на другом полушарии.

