Трамп объявил конфликт в Газе завершенным

Конфликт Израиля и ХАМАС в секторе в Газа «закончен», заявил президент США Дональд Трамп журналистам. В регионе завершилась первая фаза мирного плана, согласованного при посредничестве Вашингтона.

Согласно договоренностям, после вступления режима прекращения огня в силу с 10 октября Израиль отвел войска к буферной зоне, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома, передает Reuters.

В течение 72 часов после отвода войск ХАМАС был обязан освободить заложников, а Израиль — палестинских заключенных. К этому часу в Израиль вернулись все 20 остававшихся в плену ХАМАС живых заложников.

На заключительной фазе Израиль сохранит военное присутствие только в приграничной буферной зоне сектора Газа. Вместо него за обеспечение безопасности будут отвечать специально созданные международные «силы стабилизации».

Боевикам ХАМАС, готовым сложить оружие и отказаться от насильственной борьбы, представят амнистию. Тем из них, кто захочет покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны.

Администрированием сектора Газа займется палестинское временное правительство. Оно будет подконтрольно подконтрольное новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран.