Разработан новый ГОСТ для остановок

Проект нового ГОСТа разработали для остановок «маршрутных транспортных средств» по заказу Росавтодора.

ГОСТ составлен Российским дорожным научно-исследовательским институтом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В частности, в нем прописана классификация остановочных пунктов в зависимости от загрузки.

Так называемые «базовые» остановки обслуживают менее 100 пассажиров в сутки, «улучшенные» — от 100 до 500, «расширенные» — более 500 пассажиров в сутки. Согласно проекту документа, их оснащение будет отличаться.

В частности, «улучшенные» и «расширенные» остановки планируется оборудовать зарядками для телефонов и точками доступа Wi-Fi, а также электронными табло с указанием времени прибытия транспорта и картами маршрутов.

Павильоны остановочных пунктов, расположенные в арктическом и субарктическом климатических поясах, рекомендуется оборудовать системами отопления или подогрева воздуха, в регионах с более жарким климатом — системами климат-контроля.