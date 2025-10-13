НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Разработан новый ГОСТ для остановок

Источник:
«Коммерсантъ»
336 6

Проект нового ГОСТа разработали для остановок «маршрутных транспортных средств» по заказу Росавтодора.

ГОСТ составлен Российским дорожным научно-исследовательским институтом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В частности, в нем прописана классификация остановочных пунктов в зависимости от загрузки.

Так называемые «базовые» остановки обслуживают менее 100 пассажиров в сутки, «улучшенные» — от 100 до 500, «расширенные» — более 500 пассажиров в сутки. Согласно проекту документа, их оснащение будет отличаться.

В частности, «улучшенные» и «расширенные» остановки планируется оборудовать зарядками для телефонов и точками доступа Wi-Fi, а также электронными табло с указанием времени прибытия транспорта и картами маршрутов.

Павильоны остановочных пунктов, расположенные в арктическом и субарктическом климатических поясах, рекомендуется оборудовать системами отопления или подогрева воздуха, в регионах с более жарким климатом — системами климат-контроля.

Росстандарт принял новый ГОСТ для пива
Еще по теме
2ГИС назвал город с самым быстрым общественным транспортом
S7 отменила восемь рейсов из Новосибирска из-за снегопада
Росавация проверит на безопасность более 50 авиакомпаний
АвтоВАЗ объявил о готовности обеспечить такси машинами
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (6)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
19
Красная икра подешевела в России
19
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО