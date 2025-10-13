Суд смягчил приговор Елене Блиновской

Мосгорсуд сократил с пяти лет до 4,5 года срок лишения свободы для создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Помимо срока, ей также снизили штраф до 950 тысяч рублей (было — 1 миллион рублей), а запрет коммерческой деятельности до 3 лет и 9 месяцев (было — четыре года).

Защита блогера просила отсрочить исполнение наказания на девять лет, пока младшей дочке Блиновской не исполнится 14 лет. У нее четверо несовершеннолетних детей: Всеволод (2009 года рождения), близнецы Платон и Мирон (2011), Аврора (2020).

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области при попытке въехать в Белоруссию. На следующий день ее отправили под домашний арест. В январе 2024-го блогера перевели в СИЗО из-за «неоднократных» нарушений меры пресечения.

Следствие установило, что «королева марафонов» разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Ей вменили уклонение от уплаты налогов, легализацию преступных доходов и неправомерный оборот платежных средств.

Блиновской осталось отсидеть полтора года. Ее адвокат сообщила, что ей разрешены личные звонки, чтобы общаться с детьми, также она может попросить об УДО.