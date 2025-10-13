НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Steam обновил рекорд по числу пользователей

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Сервис Steam
Фото: © Sibnet.ru

Игровой онлайн-сервис Steam установил новый рекорд геймерской активности – 12 октября площадку одновременно посетили 41 666 455 человек, сообщила пресс-служба сервиса.

Число пользователей, непосредственно находящихся в игровых сессиях, в день рекорда составило 13 027 299 человек. Оставшаяся часть посетителей использовала Steam-клиент для просмотра предложений в магазине, общения с друзьями и загрузки контента.

Октябрьский рекорд превзошел сентябрьские пиковые показатели более чем на миллион пользователей: в первый месяц осени Steam рапортовал о рекордных 40,5 миллиона юзеров одновременно.

Рост онлайн-аудитории может быть обусловлен двумя долгожданными релизами, вышедшими 10 октября. Издательство Bandai Namco выпустило триквел «Маленьких кошмаров», а Activision представила Battlefield 6 – новую часть популярного многопользовательского шутера.

Doom запустили на российском офисном пакете «Р7 Офис»

Геймерский сервис Steam создан американской компанией Valve в 2003 году. Изначально он был разработан как клиент для автоматического обновления собственных игр компании, но в 2025 был расширен и стал площадкой для дистрибуции тайтлов сторонних производителей.

В феврале 2022 года Valve выпустила собственную портативную консоль Steam Deck, ставшую самым популярным мобильным решением для ПК-гейминга.

Еще по теме
Сиквел «Minecraft в кино» выйдет летом 2027 года
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
«Долгострой» Escape from Tarkov обзавелся страницей в Steam
Определился победитель чемпионата мира по Dota 2
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.