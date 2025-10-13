Steam обновил рекорд по числу пользователей

Игровой онлайн-сервис Steam установил новый рекорд геймерской активности – 12 октября площадку одновременно посетили 41 666 455 человек, сообщила пресс-служба сервиса.

Число пользователей, непосредственно находящихся в игровых сессиях, в день рекорда составило 13 027 299 человек. Оставшаяся часть посетителей использовала Steam-клиент для просмотра предложений в магазине, общения с друзьями и загрузки контента.

Октябрьский рекорд превзошел сентябрьские пиковые показатели более чем на миллион пользователей: в первый месяц осени Steam рапортовал о рекордных 40,5 миллиона юзеров одновременно.

Рост онлайн-аудитории может быть обусловлен двумя долгожданными релизами, вышедшими 10 октября. Издательство Bandai Namco выпустило триквел «Маленьких кошмаров», а Activision представила Battlefield 6 – новую часть популярного многопользовательского шутера.

Геймерский сервис Steam создан американской компанией Valve в 2003 году. Изначально он был разработан как клиент для автоматического обновления собственных игр компании, но в 2025 был расширен и стал площадкой для дистрибуции тайтлов сторонних производителей.

В феврале 2022 года Valve выпустила собственную портативную консоль Steam Deck, ставшую самым популярным мобильным решением для ПК-гейминга.