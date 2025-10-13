«Хамас» освободил 13 последних израильских заложников

Палестинское движение «Хамас» передало 13 оставшихся в живых израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. В числе освобожденных значится имя уроженца Донбасса Максим Харкин.

Информацию передал израильский канал Channel 12 и подтвердили вооруженные силы Израиля. У «Хамаса» больше не осталось живых заложников, передает телеканал.

Ранее были освобождены семь человек, они встретились со своими семьями в лагере «Рейм» на территории Израиля. Они находились в плену 738 дней.

Перемирие в секторе Газа началось 10 октября согласно мирному плану президента США Дональда Трампа. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль обязан передать 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тысячи жителей Газы.