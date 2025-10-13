Улицу Ленина в Новосибирске закроют для машин с 1 декабря

Улица Ленина в центре Новосибирска снова станет пешеходной – для создания праздничной атмосферы. Сроки закрытия участка улицы для машин обозначил мэр Максим Кудрявцев.

Речь о подготовке центральной части города к празднованию Нового года шла на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. По словам мэра, участок Ленина закроют для машин на два месяца.

«С 1 декабря по 31 января улица Ленина будет пешеходной. Эта работа традиционно будет элементом туристической привлекательности Новосибирска. Создадим хорошую атмосферу для горожан и наших гостей», — цитирует Кудрявцева пресс-служба мэрии.

Чиновник добавил, что монтаж иллюминации и элементов праздничного оформления на участке улицы Ленина, а также на центральной площади и в Первомайском сквере начнется с 10 ноября.



