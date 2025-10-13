НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Улицу Ленина в Новосибирске закроют для машин с 1 декабря

Источник:
Sibnet.ru
299 0
Новый год 2025 в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Улица Ленина в центре Новосибирска снова станет пешеходной – для создания праздничной атмосферы. Сроки закрытия участка улицы для машин обозначил мэр Максим Кудрявцев.

Речь о подготовке центральной части города к празднованию Нового года шла на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. По словам мэра, участок Ленина закроют для машин на два месяца.

«С 1 декабря по 31 января улица Ленина будет пешеходной. Эта работа традиционно будет элементом туристической привлекательности Новосибирска. Создадим хорошую атмосферу для горожан и наших гостей», — цитирует Кудрявцева пресс-служба мэрии.

Чиновник добавил, что монтаж иллюминации и элементов праздничного оформления на участке улицы Ленина, а также на центральной площади и в Первомайском сквере начнется с 10 ноября.


Еще по теме
2ГИС назвал город с самым быстрым общественным транспортом
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92
Томские ученые нашли способ борьбы с угольной золой
Панорамы улиц добавили в «Яндекс Go»
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
18
Красная икра подешевела в России
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
16
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России