Массовые поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае прекращены

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае
Активные массовые поиски семьи Усольцевых, пропавших в горах в Красноярском крае в конце сентября, прекращены, операция переходит в режим точечных задач, сообщил региональный отряд «Лиза Алерт». Сейчас поиски ведут опытные альпинисты, уточнило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«С вечера 12 октября активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются. Но сам поиск не остановлен! Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении поисковиков.

Теперь сформированные поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу, действуя самостоятельно, без прямого контроля на местности.

В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры, сообщил местный следком. Допускаются только люди с необходимым снаряжением и навыками ночевки в горах.

По данным на 12 октября, поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины.

Семья Усольцевых: 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — 28 сентября ушли в пеший поход к скале Буратинка на Кутурчинском Белогорье. С тех пор их местонахождение неизвестно.

ЧП #Происшествия #Красноярск
