Заменители соли могут безопасно снизить потребление натрия и, как следствие, артериальное давление, доказали ученые, исследовав пищевое поведение 37 тысяч человек в США.

Люди потребляют в среднем 9-12 граммов соли в день. В два-три раза больше рекомендуемой нормы (5 граммов — одна чайная ложка). Избыток соли приводит к множеству проблем: отекам и набору веса, повышению давления, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения работы почек и головного мозга.

Ученые проанализировали состояние гипертоников, употреблявших продукты с заменителями традиционной соли. Исследование, проведенное в США с 2003 по 2020 год, показало, что при постоянной солезамещающей диете давление снижается, приводит портал ScienceDaily данные Национального обследования состояния здоровья и питания.

Ученые считают, что люди упускают простую возможность улучшить общее состояние и в частности здоровье сердца, при том, что заменители соли недороги и эффективны. При этом в США среди взрослых, которым рекомендовано использовать заменители соли, делают это всего 5,1%.