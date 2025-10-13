НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты

Источник:
Sibnet.ru
611 15
Банкнота 500 рублей
Фото: © Sibnet.ru

Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей, сообщил регулятор.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении ЦБ в телеграм-канале.

Новую банкноту 500 рублей решили посвятить Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску. Онлайн-голосование за символы началось 1 октября и должно было завершится 14 октября.

Для лицевой стороны можно было выбрать одну из шести достопримечательностей Пятигорска. Претендентами на размещение на оборотной стороне стали 16 достопримечательностей СКФО.

#Деньги
Что изображено на российских банкнотах

На вечер 12 октября в голосовании по символу для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, набравшая 1,21 миллиона голосов. В голосовании по символу для оборотной стороны было два лидера — Эльбрус (1,26 миллиона голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 миллиона).

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявлял, что после того, как «Грозный-Сити» вырвался вперед «с большим отрывом», Центробанк «меняет условия объявленного им же голосования» и без объяснения причин начал «закрывать платформы».

Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — написал Дудаев в телеграм-канале после решения ЦБ об отмене голосования.

Еще по теме
Запретить автоматические списания с карт рекомендовали в Госдуме
Что делать, если пришла неверная сумма налога
Рынок криптовалют рекордно обрушился
Военный бюджет на $925 млрд одобрили в США, $500 млн направят Украине
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (15)
Картина дня
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Путин назвал «национальную гордость России»
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.