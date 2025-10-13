Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты

Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей, сообщил регулятор.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении ЦБ в телеграм-канале.

Новую банкноту 500 рублей решили посвятить Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску. Онлайн-голосование за символы началось 1 октября и должно было завершится 14 октября.

Для лицевой стороны можно было выбрать одну из шести достопримечательностей Пятигорска. Претендентами на размещение на оборотной стороне стали 16 достопримечательностей СКФО.

На вечер 12 октября в голосовании по символу для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, набравшая 1,21 миллиона голосов. В голосовании по символу для оборотной стороны было два лидера — Эльбрус (1,26 миллиона голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 миллиона).

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявлял, что после того, как «Грозный-Сити» вырвался вперед «с большим отрывом», Центробанк «меняет условия объявленного им же голосования» и без объяснения причин начал «закрывать платформы».

Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — написал Дудаев в телеграм-канале после решения ЦБ об отмене голосования.