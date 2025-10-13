НАВЕРХ
Подросток в Приангарье из ревности совершил двойное убийство

Подросток, подозреваемый в убийстве двух человек в Шелехове
Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области

Подросток в Шелехове с ножом напал на сверстницу и попытавшуюся помочь ей девушку, обе скончались в больнице, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в воскресенье, 12 октября, в подъезде многоквартирного дома 14-летний подросток ссорился со сверстницей и нанес ей раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла 23-летняя соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена. Обе скончались в больнице.

Подростка задержал мужчина, который выбежал из одной из квартир, уточнило ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция опубликовала часть допроса школьника. На видео он говорит, что «избил девочку ножом, нанес удары в область живота и бок». Подросток заявил, что очень сильно приревновал возлюбленную.

«Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать, я очень сильно испугалось. А там дальше само», — сказал он.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Но несовершеннолетним не могут назначить более 10 лет лишения свободы.

ЧП #Криминал #Иркутск
