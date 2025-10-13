Запретить автоматические списания с карт рекомендовали в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести возможность самозапрета на автоматические списания с банковских карт.

«Предлагаю рассмотреть возможность реализации на системном уровне механизма "самозапрета" на автосписания с банковской карты. Данная функция позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой любые такие платежи были бы заблокированы», — цитирует письмо Чернышова РИА Новости.

По идее депутата, пользователь самостоятельно активирует опцию «Запрет регулярных списаний», и банк станет отклонять все попытки выполнить любой периодический платеж.

Отмечается, что для оформления подписки житель должен будет временно отключить запрет, что приведет к большей ответственности человека при заключении подобных договоров.