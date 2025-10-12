НАВЕРХ
Кремль заявил о «крайней обеспокоенности» темой Tomahawk

Sibnet.ru
Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявлений действительно звучит много, с ним еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем. Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент [РФ Владимир] Путин», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

