Протуберанец «неадекватного размера» сформировался на Солнце

Огромный протуберанец на Солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН
Ученые на Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.
Протрубанец — образование из раскаленных газов на поверхности Солнца, оно выглядит как светящийся выступ на краю звезды.
По словам ученых, Солнце пытается выбросить его в космос по частям, но пока безуспешно.
«С вероятностью 90%, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий», — уточнили в лаборатории.