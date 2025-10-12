НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Протуберанец «неадекватного размера» сформировался на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
348 0
Огромный протуберанец на Солнце
Огромный протуберанец на Солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Ученые на Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Протрубанец — образование из раскаленных газов на поверхности Солнца, оно выглядит как светящийся выступ на краю звезды.

По словам ученых, Солнце пытается выбросить его в космос по частям, но пока безуспешно.

«С вероятностью 90%, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий», — уточнили в лаборатории.

Еще по теме
«Роскосмос» испытал первую ступень ракеты «Союз-5». ВИДЕО
Луна поможет найти темную материю
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Появилось фото вращающихся друг вокруг друга черных дыр
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

Alex B 69

Заочное судопроизводство, заочный приговор, заочное отбывание.. Интересно а почему до сих пор нет заочных...

mosquito__2010

интересно а в сша понимают что всё то галимое фуфло на вроде этой тёти которое они пытаются так старательно...