Протуберанец «неадекватного размера» сформировался на Солнце

Ученые на Солнце заметили огромный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Протрубанец — образование из раскаленных газов на поверхности Солнца, оно выглядит как светящийся выступ на краю звезды.

По словам ученых, Солнце пытается выбросить его в космос по частям, но пока безуспешно.

«С вероятностью 90%, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий», — уточнили в лаборатории.