Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам, пишет британская газета Financial Times.

Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов, рассказали изданию источники.

В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.

По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить «важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы», разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Штаты постоянно передают Украине разведывательные данные в режиме онлайн, это не новация. Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам, это ему не поможет.