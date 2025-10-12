НАВЕРХ
Max расширил возможности для подписчиков и авторов

Пользователи Max получили возможность скрывать для себя каналы с «взрослым» контентом, сообщила пресс-службе мессенджера. Новая функция стала доступна в последней версии приложения.

Для этого нужно зайти в раздел «Приватность», выбрать вкладку «Безопасный режим» и активировать опцию «Контент», после чего каналы с маркировкой 16+ пропадут из ленты и поиска, отмечается в сообщении.

Также для пользователей добавили возможность делиться прямыми ссылками на контент, а для авторов каналов заработал счетчик просмотров публикаций. Кроме этого, для авторов появилась возможность оформлять цитаты.

Max в июле 2025 года получил статус национального мессенджера. С 1 сентября 2025 года новые смартфоны должны продаваться с предустановленным приложением Max. На сегодня аудитория мессенджера достигла 40 миллионов пользователей. 

Хайтек #Софт
