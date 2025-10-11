НАВЕРХ
Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk

Комплекс с крылатыми ракетами Tomahawk (армия США)
Фото: © U.S. Army

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсудили поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Разговор длился около получаса, Зеленский назвал его «очень позитивным и продуктивным», однако окончательное решение по поставкам ракет с дальностью около 2,5 тысячи километров не было принято, пишет Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Зеленский попросил Трампа предоставить Tomahawk во время их встречи на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. ВСУ с помощью Tomahawk смогли бы наносить удары вглубь территории России, в том числе по Москве.

Трамп 6 октября заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине, однако окончательное одобрение зависит от того, как Киев планирует использовать ракеты. «Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят»,— сказал он.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможную поставку Украине ракет Tomahawk, отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона.

