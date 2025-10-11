«Роскосмос» испытал первую ступень ракеты «Союз-5». ВИДЕО

Испытания блока первой ступени ракеты «Союз-5» прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Специалисты проверили взаимодействие систем первой ступени и ракетного двигателя РД-171МВ тягой 800 тонн, который отработал положенные 160 секунд. Теперь можно приступать к летно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя «Союз-5».

«Союз-5» — ракета среднего класса, которая должна заменить «Зениты». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется также использовать для перспективных пилотируемых программ.

Впервые ракетный двигатель РД-171МВ для «Союза-5», который использует в качестве топлива керосин и кислород, «Роскосмос» показал в июне 2023 года. Его мощность сравнима с мощностью крупной электростанции.