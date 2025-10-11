Рынок криптовалют рекордно обрушился

Крипторынок обрушился в ночь на 11 октября, за сутки объем принудительно закрытых торговых позиций превысил 19 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом.

Курс биткоина в моменте опустился до 102 тысяч долларов, тогда как накануне криптовалюта торговалась выше 122 тысяч. Ethereum упал до 3435 долларов против 4400 днем ранее. Некоторые альткоины потеряли 80-90% от своей стоимости, пишет Bloomberg.

Обрушение рынка в среднем составило 22,5% — в денежном выражении это около 1 триллиона долларов. В группе трешкоинов и скамкоинов обвал достигал 90-99%, эти криптовалюты фактически обнулились.

Резкое падение криптовалют началось после заявления президента США Дональда Трампа на платформе Truth Social о возможном масштабном повышении тарифов на импорт из Китая с 1 ноября.