Украина пожаловалась на падение эффективности систем Patriot

Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot упала с 42% до 6%, сообщил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«У нас и так батарей Patriot немного, а теперь враг, производя разведку, бьет, где их нет. А если и есть Patriot, то россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена такая модификация, позволяющая им быть более эффективными», — сказал военный в эфире телеканала «Эспрессо».

Весной 2025 года на вооружении ВСУ находились восемь комплексов Patriot, из которых работали шесть, а еще два — на ремонте. Почти все они находились в Киевской области.

США в сентябре выделили почти 10 миллиардов долларов на производство примерно двух тысяч ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для Patriot.