Забившего семь мячей в матче футболиста арестовали

Источник:
Sibnet.ru
Бразильский футболист Джонатан Геррейро арестован в Финляндии по обвинению в организации договорных матчей.

Спортсмен выступает за команду из пятого дивизиона чемпионата Финляндии. Три недели назад 34-летнего бразильца назначили играющим главным тренером клуба, пишет Globo.

Сразу после матча с командой «Эспа/Ренат» все выходы с поля были заблокированы, Геррейро задержали. В поединке играющий тренер забил семь мячей, игра завершилась со счетом 8:1.

За «Финнкурд» Геррейро выступает с мая 2024 года. С 2022 по 2023 год футболист также играл в Финляндии за «Пеймари Юнайтед».

Спорт #Футбол
