НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Telegram получил масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
331 0

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление, перечень изменений приведен в блоге разработчиков.

Главное изменение — переработанный дизайн приложения для iOS с эффектом «жидкого стекла». В интерфейсе теперь используются прозрачные элементы с эффектом преломления света, все панели и клавиатура получили мягкие градиенты.

Также появились комментарии и реакции в групповых звонках — участники могут оставлять краткие сообщения и эмодзи прямо во время звонка, они на несколько секунд появляются на экране всех участников чата.

Заработали заметки к контактам — теперь можно добавлять личные пометки, они видны только автору и отображаются в профиле контакта под разделом «О себе». При редактировании контакта теперь можно добавить дату рождения в его профиль.

Введены темы и потоковые ответы для ИИ-ботов — теперь чат с ботами можно разделять по темам, это позволяет пользователям быстрее находить информацию из предыдущих диалогов. Ответы от нейросетей теперь отображаются постепенно, в реальном времени.

Обновился интерфейс отправки подарков: все варианты теперь отображаются в едином списке, апгрейд коллекционных предметов стал нагляднее, с таймером снижения цены. Пользователи также смогут демонстрировать подарки, отправленные в блокчейн, в своих профилях Telegram. 

Еще по теме
Doom запустили на российском офисном пакете «Р7 Офис»
Мессенджер Max получил «Яндекс Карты»
МТС внедрил функцию перевода звонков в чат
Звонки и звезды: зачем устанавливать мессенджер Max
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7629
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7952
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26998
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43857
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132609
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131151
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164448
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154642
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2757202
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180421
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Ранее судимой телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Grossmeister38rus

интересно послушать людей, которые говорили, РФ тут не причем

med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito

Uynachalnica

А потом, денег нет, но вы держитесь!