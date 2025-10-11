Мессенджер Telegram получил масштабное обновление, перечень изменений приведен в блоге разработчиков.

Главное изменение — переработанный дизайн приложения для iOS с эффектом «жидкого стекла». В интерфейсе теперь используются прозрачные элементы с эффектом преломления света, все панели и клавиатура получили мягкие градиенты.

Также появились комментарии и реакции в групповых звонках — участники могут оставлять краткие сообщения и эмодзи прямо во время звонка, они на несколько секунд появляются на экране всех участников чата.

Заработали заметки к контактам — теперь можно добавлять личные пометки, они видны только автору и отображаются в профиле контакта под разделом «О себе». При редактировании контакта теперь можно добавить дату рождения в его профиль.

Введены темы и потоковые ответы для ИИ-ботов — теперь чат с ботами можно разделять по темам, это позволяет пользователям быстрее находить информацию из предыдущих диалогов. Ответы от нейросетей теперь отображаются постепенно, в реальном времени.

Обновился интерфейс отправки подарков: все варианты теперь отображаются в едином списке, апгрейд коллекционных предметов стал нагляднее, с таймером снижения цены. Пользователи также смогут демонстрировать подарки, отправленные в блокчейн, в своих профилях Telegram.