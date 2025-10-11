Смартфоны Samsung после обновления превратились в «кирпичи»

Российские пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими проблемами — после установки обновления One UI 8 устройства превращаются в «кирпичи».

Обновление изначально стало доступно в Южной Корее с 15 сентября, затем началось его распространение по всему миру. Пользователи стали массово сообщать о массовых зависаниях на этапе загрузки системы, пишет Baza со ссылкой на жалобы.

Так, после установки обновления устройство застывает на анимации запуска, которая может продолжаться несколько часов. Попытки перезагрузки не приводят к успеху, смартфон останавливается на экране с надписью «Добро пожаловать».

Некоторые базовые функции в ряде случаев остаются частично работоспособными — например, возможность принимать звонки, тогда как остальные элементы системы, включая интерфейс, настройки и приложения, становятся недоступными.

Помочь может сброс Samsung до заводских настроек с полной потерей данных. Официальных комментариев производителя относительно причин сбоя и сроков выпуска исправления пока не поступало.