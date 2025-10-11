НАВЕРХ
Фото Трампа с «дьявольскими рогами» завирусилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
299 0

Фотография президента США Дональда Трампа с «дьявольскими рогами» завирусилась в Сети, некоторые посчитали ее «предупреждением от Бога».

Снимок был сделан во время заседания кабинета министров в четверг, на ней изображен Трамп, сидящий перед зажженной лампой в виде золотого орла. При определенном ракурсе это создает иллюзию наличия рогов на голове.

Фото Трампа с «дьявольскими рогами»
Фото Трампа с «дьявольскими рогами»
Фото: © keithedwards

Необычную фотографию сделал журналист и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон, после чего на нее обратил внимание известный политолог Кит Эдвардс, который опубликовал его на своей странице в соцсети X.

Эдвардс подписал изображение следующим образом: «только что появилось новое фото Трампа с дьявольскими рогами». После этого забавный снимок стал стремительно распространяться в социальных сетях.

Политика #Мир
Обсуждение (0)
med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Uynachalnica

А потом, денег нет, но вы держитесь!