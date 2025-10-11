Фото Трампа с «дьявольскими рогами» завирусилось в Сети

Фотография президента США Дональда Трампа с «дьявольскими рогами» завирусилась в Сети, некоторые посчитали ее «предупреждением от Бога».

Снимок был сделан во время заседания кабинета министров в четверг, на ней изображен Трамп, сидящий перед зажженной лампой в виде золотого орла. При определенном ракурсе это создает иллюзию наличия рогов на голове.

Фото Трампа с «дьявольскими рогами» Фото : © keithedwards

Необычную фотографию сделал журналист и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон, после чего на нее обратил внимание известный политолог Кит Эдвардс, который опубликовал его на своей странице в соцсети X.

Эдвардс подписал изображение следующим образом: «только что появилось новое фото Трампа с дьявольскими рогами». После этого забавный снимок стал стремительно распространяться в социальных сетях.