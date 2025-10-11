Появилось фото вращающихся друг вокруг друга черных дыр

Астрономы впервые получили изображение двух черных дыр, которые вращаются друг вокруг друга. Опубликованное на сайте финского Университета Турку фото доказывает существование парных черных дыр.

«Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», — говорится в публикации.

На изображении — черные дыры в квазаре OJ287. Квазар — это активное ядро галактики, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающее вещество. Свет квазара возникает, когда эта черная дыра поглощает окружающий газ и пыль.

Черные дыры в квазаре OJ287 Фото: © University of Turku

Исследователи давно подозревали, что в центре этого квазара сразу две черных дыры, однако до недавнего времени «разглядеть» их было невозможно из-за невысокой точности соответствующего оборудования.

Дело в том, что парные черный дыры находятся на расстоянии около 5 миллиардов световых лет от Земли, такое расстояние существенно затрудняло их исследование. Новые данные показали, что одна из черных дыр в паре примерно в 18 миллиардов раз тяжелее Солнца.