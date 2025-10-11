Силам НАТО не удастся «захватить» Калининград, так как размещенного вооружения в Прибалтике и Польше для этого недостаточно, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

Командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью ранее сообщил журналистам, что альянс в случае потенциального конфликта с Россией может быстро захватить Калининград.

«Вы не можете, генерал. Калининград окружен не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши», — оценил заявление командующего эксперт на своем YouTube-канале.

По оценке Риттера, в Прибалтике и Польше дислоцировано недостаточно военных НАТО для реализации такого масштабного плана.

Калининградская область считается одной из самых охраняемых в мире военных территорий. Там находится штаб Балтийского флота, а также сосредоточена межвидовая войсковая группировка из четырех дивизий примерно на 50 тысяч человек.