«Сибирь» проиграла «Ладе» из‑за «простецких» ошибок

Хоккейная «Сибирь» проиграл «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4.

Новосибирская команда открыла счет уже на 15-й секунде встречи — канадский нападающий Скотт Уилсон протолкнул шайбу мимо вратаря Ивана Бочарова. Однако Сибирь не смогла сохранить преимущество.

Уже через десять минут «Лада» отыгралась усилиями Райли Савчука. После перерыва на 27-й минуте новосибирцы снова вышли вперед — капитан Сергей Широков забил свой первый гол в сезоне.

Но «Лада» очень быстро отыгралась — Андрей Чивилев отправил шайбу в ворота Луи Доминга. Спустя всего 67 секунд Андрей Алтыбармакян попал в девятку во время розыгрыша большинства, увеличив преимущество хозяев.

Третий период начался с еще одного гола «Лады» — после попытки Кирилла Рассказова прервать атаку шайба курьезно отскочила в ворота. После этого «Лада» удержала победный счет, а «Сибирь» впервые проиграла под руководством главного тренера Вячеслава Буцаева.

Наставник «Сибири» на конференции после матча отметил, что в матче с «Ладой» команда допустила «простецкие» ошибки, повлиявшие на исход встречи. Буцаев также посетовал на нехватку самоотдачи и дисциплины.

«Сибирь» после поражения с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда встретится 11 октября с нижнекамским «Нефтехимиком».