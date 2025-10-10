НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры

Источник:
«Палач»
401 1
Телевизоры Tuvio 4K Ultra HD QLED
Фото: © Tuvio

Названы лучшие телевизоры с диагональю от 65 дюймов по версии тематического портала «Палач». Список возглавил Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65.

Tuvio — собственная торговая марка компании «Яндекс», под которой выпускается бытовая техника и электроника. Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 оснащен 65-дюймовым QLED-экраном с частотой 144 Гц, разрешением 4K и поддержкой технологии MEMC.

Яркость панели составляет 300 нит, устройство работает под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений. Телевизор также получил внушительные динамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Стоимость устройства — порядка 60 тысяч рублей.

На второй месте рейтинга телевизор TCL 65T6C. «Китаец» оснащен QLED-панелью диагональю 65 дюймов с разрешением 4K, яркостью 350 нит, поддержкой HDR10+, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Его стоимость — около 64 тысяч рублей.

В тройку лучших телевизоров вошел «кореец» LG 65NANO80A6B за 63 тысячи рублей — у этой модели NanoCell-панель на 65 дюймов с поддержкой HDR10 Pro и яркостью до 500 нит. Одна из фишек телевизора — процессор Alpha 7 4K Gen8, отвечающий за оптимизацию видео.

В топ-5 вошли телевизоры Hisense 65E7Q Pro с функцией 4K AI Upscaler, которая обеспечивает непревзойденную четкость для любого контента (от 70 тысяч рублей), а также «Яндекс ТВ Станция Про MiniLED» — флагманский телевизор «Яндекса» стоимостью более 100 тысяч рублей.

Еще по теме
Китайский концерн начинает производство воздушного такси
«Роскосмос» испытал двигатели для межпланетных перелетов
Минтранс анонсировал допуск в поезда и самолеты по биометрии
Инженеры НГТУ создали систему акустической оценки прочности зданий
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7579
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7893
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26941
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43791
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132563
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131104
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164397
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154594
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2756993
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180388
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Кадыров стал дважды героем Чечни
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!