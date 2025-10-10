Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры

Названы лучшие телевизоры с диагональю от 65 дюймов по версии тематического портала «Палач». Список возглавил Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65.

Tuvio — собственная торговая марка компании «Яндекс», под которой выпускается бытовая техника и электроника. Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 оснащен 65-дюймовым QLED-экраном с частотой 144 Гц, разрешением 4K и поддержкой технологии MEMC.

Яркость панели составляет 300 нит, устройство работает под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений. Телевизор также получил внушительные динамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Стоимость устройства — порядка 60 тысяч рублей.

На второй месте рейтинга телевизор TCL 65T6C. «Китаец» оснащен QLED-панелью диагональю 65 дюймов с разрешением 4K, яркостью 350 нит, поддержкой HDR10+, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Его стоимость — около 64 тысяч рублей.

В тройку лучших телевизоров вошел «кореец» LG 65NANO80A6B за 63 тысячи рублей — у этой модели NanoCell-панель на 65 дюймов с поддержкой HDR10 Pro и яркостью до 500 нит. Одна из фишек телевизора — процессор Alpha 7 4K Gen8, отвечающий за оптимизацию видео.

В топ-5 вошли телевизоры Hisense 65E7Q Pro с функцией 4K AI Upscaler, которая обеспечивает непревзойденную четкость для любого контента (от 70 тысяч рублей), а также «Яндекс ТВ Станция Про MiniLED» — флагманский телевизор «Яндекса» стоимостью более 100 тысяч рублей.